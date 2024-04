Ultimi novanta minuti da brivido per Moie - Portual - S Orso e Biagio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Oggi in Promozione si giocheranno glidi gioco e per alcune compagini sarannointensi e tutti da vivere per conoscere il proprio destino. Partendo dall’alto come è noto da due settimane il Fabriano Cerreto ha festeggiato la vittoria del campionato. Restano in ballo la griglia playoff. Per la miglior posizioni sono in lizza ilVallesina e lai Dorica seconde con 51 punti, al terzo posto con 48 punti c’è il Sant’e a seguire laNazzaro (a quota 47). Saranno queste 4 (molto probabilmente) a giocarsi gli spareggi promozione, per la Pergolese (44 punti) rimane una piccolissima speranza di riagguantare la, per farlo deve sperare in una sconfitta degli avversari e in una sua ...