Ultime Notizie Roma del 27-04-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 5:44 di oggi nella zona dei Campi Flegrei vicino a Napoli nella notizia l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della salute con l’elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelle previste dalla legge sull’obbligo oncologico del 2023 il termine generale prevede l’obbligo oncologico a 10 anni dalla fine del trattamento nella tabella si identificano le neoplasie per le quali questo termine ti riduce rispetto al limite di 10 anni ho 5 anni 3 anni se precedente al compimento del ventunesimo anno di età dalla fine del trattamento dell’ultimo intervento chirurgico i tempi si riducono ...