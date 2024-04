Ultime Notizie Roma del 27-04-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha proseguito le celebrazioni del 25 aprile in Toscana dove ha poi raggiunto il paese di Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo che il 29 giugno 1944 fu luogo di unici di una lista di 244 CV di Mattarella È stato accolto dal ministro della difesa Guido Crosetto Com’è il rappresentante di governo La Columbia University ha fatto marcia indietro rispetto alla scadenza fissata a mezzanotte per i manifestanti di smantellare un accampamento filopalestinese di protesta mettere i Campus universitari negli Stati Uniti si battono per impedire che Le occupazioni prendono piede i colloqui ha detto mi 9 chef presidente dell’ufficio della Columbia University hanno mostrato progressi e stanno continuando Come previsto Noi abbiamo ...