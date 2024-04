Ultima chiamata Ascoli Oggi vale una stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Ultimo ballo per l’chea Terni si giocherà praticamente tutto nella finalissima salvezza in programma alle 14 allo stadio Liberti al segnale di Ghersini della sezione di Genova. Di treni ne sono passati vari e a quattro gare dalla fine del campionato il tecnico Carrera e i suoi uomini non sono ancora riusciti a prendere quello giusto per rialzarsi e tornare a giocarsi le residue possibilità di restare in corsa per il mantenimento della categoria. I tre recenti, quanto scialbi, pareggi per 0-0 di fatto sono stati un anticipo di condanna che al cospetto della Ternana il Picchio proverà ad evitare dando un senso alle successive gare in programma. La scossa che la società voleva produrre con quell’avvicendamento che ha visto l’esonero di Castori e l’arrivo di Carrera non ha visto quel cambio di marcia che serviva per raddrizzare la nave. La ...