UFFICIALE ? Zielinski si ferma | infortunio per il futuro giocatore dell’Inter

(Di sabato 27 aprile 2024) Piotrsi è infortunato e salterà alcune delle prossime partite del Napoli. Ilnon ci sarà domani con la Roma. MINI TEGOLA ? Il Napoli, che domani giocherà contro la Roma, ha annunciato un problema per, il quale ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell’allenamento di ieri. Il prossimo, dunque, salterà il match contro i giallorossi di Daniele De Rossi, molto importante in ottica Europa. Sui tempi di recupero,dovrebbe stare fermo per circa 15-20 giorni. Dunque, ilcentrocampista nerazzurro salterà le prossime due partite contro Roma e Udinese, per cercare un eventuale rientro nel weekend ...

Domenica sera Inter-Napoli chiuderà la ventinovesima giornata di campionato. Il Corriere dello Sport si concentra su Piotr Zielinski , in estate giocatore nerazzurro, e sugli ultimi ragionamenti di Francesco Calzona in vista della trasferta di San Siro. SPECIALE ? Partita speciale per Zielinski , ... Continua a leggere>>

Gli ultimi mesi con il Napoli di Piotr Zielinski prima di andare via per legarsi all’Inter a parametro zero. Una scelta del giocatore, soprattutto del suo agente come spiegò Aurelio De Laurentiis ed è la stessa versione fornita quest’oggi da Tuttosport che racconta della proposta del presidente ... Continua a leggere>>

NAPOLI, STOP PER zielinski: SALTA LA ROMA - Piotr zielinski non prenderà parte alla sfida tra Napoli e Roma in programma domani sera al Maradona. Il polacco, fermatosi ieri in allenamento, ...

ALLENAMENTO - Olivera torna in gruppo, terapie per Gollini e zielinski che ha accusato una lesione di basso grado alla gamba sinistra - Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A (ore ...

Napoli-Roma, probabili formazioni: confermato zielinski, De Rossi lancia Bove - Il Napoli attende la Roma al Maradona per giocarsi le ultime speranze di restare attacco al treno europeo. Domenica, calcio d’inizio alle 18, il tecnico Francesco Calzona potrà contare sull’intero org ...

