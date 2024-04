Ucraina | Strada - ' invio armi non ha funzionat - da guerra si esce con negoziato'

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti mandano altre armi all’ Ucraina per la guerra contro la Russia e il conflitto può cambiare: Kiev ottiene altri Patriot . Dopo il varo del pacchetto da 61 miliardi di dollari, con la legge firmata dal presidente Joe Biden, Washington invia non si ferma. Il segretario ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti mandano altre armi all'Ucraina per la guerra contro la Russia e il conflitto può cambiare: Kiev ottiene altri Patriot. Dopo il varo del pacchetto da 61 miliardi di dollari, con la legge firmata dal presidente Joe Biden, Washington invia non si ferma. Il segretario ...

Continua a leggere>>