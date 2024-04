Uccide il vicino di casa nel Padovano - arrestato 30enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 aprile 2024) AGI - Un trentenne e' statocon l'accusa di aver ucciso con un coltello da cucina undi32enne a Villafranca Padovana. L'allarme e' stato dato all'alba dalla fidanzata della vittima che ha assistito impotente alla lite sfociata nella coltellata fatale a un fianco. E' stato un ispettore di Polizia che abita nei paraggi che, svegliato dal trambusto, ha notato il trentenne che scavalcava una recinzione e lo ha inseguito, trovandolo poco dopo seminascosto dietro a una siepe. Il trentenne e' stato portato in ospedale a Padova per accertamenti dopo che Polizia di Stato e Carabinieri hanno proceduto all'arresto congiunto, in flagranza, come ha riferito Il Gazzettino. Da quanto risulta era uscito recentemente da una struttura riabilitativa per tossicodipendenti e negli ultimi giorni era stato visto aggirarsi in paese con ...