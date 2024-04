A poche tornate dal termine del Gran Premio del Portogallo , Marc Marquez e Francesco Bagnaia si toccano durante una bagarre per la quinta posizione, cadendo entrambi . Il contatto è sotto investigazione e il campione del mondo in carica è costretto ad abbandonare la corsa. Lo spagnolo della Gresini ... Continua a leggere>>

Sul circuito portoghese domina il pilota spagnolo, che resiste nel finale alla rimonta del riminese. Alle loro spalle, le scintille tra i due prossimi compagni di squadra si risolvono in una disastrosa caduta Continua a leggere>>

motogp, una folle Sprint Race lancia la fuga di Martin nel Mondiale. Bagnaia incolpevole, ma le qualifiche… - La pioggia caduta al mattino ha evidentemente sparigliato le carte nel sabato di Jerez de la Frontera. Magari non direttamente, ma a scoppio ritardato. Le ...

Continua a leggere>>

Tutti giù per terra in motogp: Binder, Bastianini e i fratelli Marquez a terra uno dopo l’altro – VIDEO - La Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di motogp 2024, è stata una delle più vibranti e incredibili di sempre. Sul ...

Continua a leggere>>

Marquez, che caos nella Sprint: cade da leader, rimonta, tampona Mir e fa 7° - In un momento particolarissimo della gara, quando nella spazio di un paio di tornato sono caduto cinque-sei piloti uno in fila all’altro, anche l’ex stella di casa Honda ha messo una ruota in fallo, ...

Continua a leggere>>