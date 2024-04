TS – Rosso in Coppa? C’è stata giustizia - ora è spesso in B

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-04-27 16:36:37 Prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Tuttosport: Dopo la conquista della finale diItalia (troveranno la Juve), l'Atalanta non ha intenzione di fermare la sua corsa e dovrà sfidare l'Empoli per cercare di continuare a lottare per un posto in Champions League. Gasperini ha presentato il match in conferenza stampa e si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa contro Di Bello, l'arbitro che gli ha fatto saltare la semifinale contro la Fiorentina. Il tecnico ha poi parlato anche della situazione di Palomino e della condizione della squadra. Atalanta-Empoli, la conferenza di Gasperini L'allenatore dell'Atalanta ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Scalvini e Kolasinac: "Come stanno? Oggi proviamo, ma ieri abbiamo avuto dei buoni riscontri, c'è fiducia. L'arrivo del greco è stato provvidenziale per noi, ha alzato il livello ...