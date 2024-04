Truffa Transnazionale Smascherata | Tedesco e Albanese Denunciati per Furto di Carte di Credito

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 27 aprile 2024) Teramo - Le indagini della polizia ferroviaria hanno portato alla luce un intricato caso die frode, con un cittadinoe unoal centro dell'accusa per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Le autorità hanno scoperto che i sospettati avevano rubatodie denaro, successivamente utilizzati per una serie di acquisti fraudolenti. Tutto è iniziato con la segnalazione di un cittadino che, dopo aver parcheggiato la propria autovettura, è stato derubato di un marsupio contenente un prezioso carico: un portafoglio, documenti personali e, crucialmente, bancomat edi. Con queste ultime, i malviventi hanno agito prontamente, effettuando transazioni in vari esercizi commerciali. ...