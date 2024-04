(Di sabato 27 aprile 2024) Pesaro, 27 aprile 2024 –, aldella procura di Pesaro a seguito del maxi sequestro di lunedì scorso nello stabilimento didi Colli al Metauro che è unacontrollate dalla casa madre, è il terzo gruppo lattiero caseario italiano. Ha festeggiato a giugno dell’anno scorso il sessantesimo anniversario dalla fondazione. L’ipotesi di reato è quella di adulterazione del prodotto e frode in commercio: nella lista degli indagati ci sono – al momento – nove nomi, tra addetti alla produzione e vertici di. Nel mirino dei pm anche un consulente esterno e un tecnico di laboratorio dell’Amap, l’Agenzia Marche agricolture e pesca. ...

trevalli cooperlat e Fattorie Marchigiane: cosa sappiamo delle aziende al centro dell’inchiesta - La procura di Pesaro indaga per adulterazione del prodotto e frode in commercio: nel registro degli indagati nove nomi ...

Latte trevalli e soda caustica, il grido dei sindacati: “Stupore per l’inchiesta” - Cisl, Cgil e Uil intervengono sullo scandalo scoppiato in provincia di Pesaro sul latte scaduto corretto con soda caustica per il suo riutilizzo: “Emerga la verità” ...

Sequestro per trevalli: latte andato a male corretto con soda caustica e acqua ossigenata - La maxi-operazione dei Nas presso un'azienda controllata da trevalli: il latte era stato corretto dall'acqua ossigenata ...

