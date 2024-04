Tremano i Campi Flegrei - all' alba una scossa di magnitudo 3 9

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 aprile 2024) AGI - Unadi terremoto di3.9 alle 5.44 di questa mattina è stata avvertita neie in alcune zone di Napoli. Il terremoto rilevato dall'Ingv ha avuto epicentro in mare nello specchio d'acqua di fronte la costa di Bacoli, a una profondità di 3 chilometri. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche a Napoli e molte persone sono scese in strada. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.