Tragedia a Acciano | Ex Sindaco Investito da un' Auto - Muore Dopo Lunghi Giorni di Agonia

(Di sabato 27 aprile 2024) L'Aquila - La comunità diè stata scossa da una tragica notizia: l'exdella città, Enzo Filippi De Santis, è deceduto in ospedalesedicidi lotta contro le conseguenze di un tragico incidente stradale. L'uomo, 89enne geometra e stimato membro della comunità, è statoda un'mentre si trovava nelle vicinanze dell'ospedale locale. La Procura della Repubblica dell’Aquila ha immediatamente avviato un'inchiesta sulla morte di De Santis, per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo. Il magistrato responsabile ha ordinato l'esecuzione di un'psia, affidata al medico legale Cristian D’Ovidio, svolta nel tardo pomeriggio di ieri. Dall'esame è emerso che la morte dell'anziano è stata causata dalle ...

