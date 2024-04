Traffico spaccatimpani Rumore fuori norma per tremila A Desio si corre ai ripari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Oltredesiani sono esposti a rumori provocati dal, sia di giorno sia di notte, oltre i limiti di legge. Per questo, il Comune diha deciso di mettere in campo un Piano di azione specifico per gli anni dal 2024 al 2029 che impatti sulle sei arterie per le quali ilveicolare annuo è superiore ai tre milioni di mezzi. Si tratta della dorsale via dalla Chiesa, via G. Rossa, via San Giuseppe; di via Milano; il tratto via Ambrosoli e via Maestri del Lavoro; via Tagliabue; viale Sabotino; e via per Cesano Maderno. Qui, insieme a una società specializzata, è stata avviata una capillare mappatura acustica e poi sono stati elaborati gli interventi viabilistici per poter ripristinare le condizioni di quiete per le orecchie dei residenti. Oltre che abbattere - altro obiettivo fondamentale, ...