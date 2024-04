Traffico Roma del 27-04-2024 ore 15 | 30

(Di sabato 27 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione non molto ilin queste ore lungo la rete stradale della capitale la polizia locale segnala incidente in via Nomentana con temporanea chiusura aldella carreggiata centrale tra via di Sant’Agnese e via di Santa Costanza direzione viale Regina Margherita deviazione lungo la carreggiata laterale altra segnalazione da parte della polizia locale riguarda via Casilina chiusa temporaneamente la strada tra via Luigi Filippo De magistris via Casilina per lavori in direzione di via Casilina è nell’area delle Terme di Caracalla fino alle ore 18 l’ultima giornata dell’evento è durato Gran Premio ciclistico della Liberazione possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante con deviazione del trasporto pubblico locale e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sulla A1 Roma Napoli coda per un incidente tra ferro e Anagni in direzione Napoli rallentamenti per lavori su via Flaminia tra il bivio per Grottarossa e Labaro in direzione del raccordo anulare come ogni ultimo fine ... Continua a leggere>>

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione rallentamenti per un incidente sulla via Flaminia km 16 all’altezza di via Vignanello dopo prima porta nei due sensi di marcia a Roma chiusa via per una ballamento tra via numisi e via Ardeatina in corso nel rione San Saba l’ultima giornata del Gran Premio ... Continua a leggere>>

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità per via dei Fori Imperiali nell’ultimo fine settimana del mese la chiusura festiva della domenica Raddoppia devi da te anche le linee bus di solito entra sito orario prolungato questa notte anche per la metro a insieme con le ... Continua a leggere>>

In contromano o con il portellone aperto per nascondere la targa al varco del traffico limitato: pioggia di multe ai furbetti della Ztl - Conducenti di auto e furgoni contromano o che utilizzano vari escamotage per ingannare gli occhi elettronici delle telecamere poste ai varchi Ztl. In pochi giorni, sono più di 60 gli ...

I trucchi usati per entrare nella Ztl: pioggia di multe a roma - Controlli della Polizia Locale ai varchi per scoprire i metodi usati dagli automobilisti per eludere l'occhio elettronico delle telecamere ...

Lavori sul GRA: limitazioni e viabilità modificata | Date e orari, cosa sapere - Lavori di ammodernamento sul GRA di roma: ecco come cambia la viabilità e quali uscite saranno chiuse nelle prossime ore.

