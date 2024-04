Traffico Roma del 27-04-2024 ore 14 | 30

(Di sabato 27 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per via dei Fori Imperiali nell’ultimo fine settimana del mese la chiusura festiva della domenica Raddoppia devi da te anche le linee bus di solito entra sito orario prolungato questa notte anche per la metro a insieme con le B e C le ultime corse da capolinea partiranno all’una e tre se lavori serali che stanno interessando la linea vengono sospesi il venerdì e il sabato dalla domenica al giovedì la metro a chiude alle 21 il collegamento sostituito con i bus e dal prossimo 6 maggio chiusura alle 21 servizio su bus anche per la ferrovia a metro mare dal lunedì al venerdì per l’avvio dei lavori sulla linea aerea In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità divieto di transito invece su un tratto di strada Vicolo di Bravetta il divieto è stato deciso dai Vigili del Fuoco dopo aver raccontato una perdita di acqua sulla carreggiata intanto anche oggi per il terzo giorno si sta ... Continua a leggere>>

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sulla A1 Roma Napoli coda per un incidente tra ferro e Anagni in direzione Napoli rallentamenti per lavori su via Flaminia tra il bivio per Grottarossa e Labaro in direzione del raccordo anulare come ogni ultimo fine ... Continua a leggere>>

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione rallentamenti per un incidente sulla via Flaminia km 16 all’altezza di via Vignanello dopo prima porta nei due sensi di marcia a Roma chiusa via per una ballamento tra via numisi e via Ardeatina in corso nel rione San Saba l’ultima giornata del Gran Premio ... Continua a leggere>>

In contromano o con il portellone aperto per nascondere la targa al varco del traffico limitato: pioggia di multe ai furbetti della Ztl - Conducenti di auto e furgoni contromano o che utilizzano vari escamotage per ingannare gli occhi elettronici delle telecamere poste ai varchi Ztl. In pochi giorni, sono più di 60 gli ...

Continua a leggere>>

I trucchi usati per entrare nella Ztl: pioggia di multe a roma - Controlli della Polizia Locale ai varchi per scoprire i metodi usati dagli automobilisti per eludere l'occhio elettronico delle telecamere ...

Continua a leggere>>

Lavori sul GRA: limitazioni e viabilità modificata | Date e orari, cosa sapere - Lavori di ammodernamento sul GRA di roma: ecco come cambia la viabilità e quali uscite saranno chiuse nelle prossime ore.

Continua a leggere>>