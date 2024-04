Tradito dalla Lamborghini Imprenditore dei trasporti in manette per frode

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Aveva escogitato un sistema fraudolento per non pagare le tasse: utilizzava crediti fiscali inesistenti per “compensare“ altrettanti debiti col fisco. Ma girava con unAventador, una super car del valore di oltre 350mila euro. Undel settoredi Paderno Dugnano è stato arrestato dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Milano. Contestualmente, è stato eseguito un sequestro preventivo di 332.334 euro, pari al profitto del reato. L’indagine è iniziata alcune settimane fa da una verifica fiscale fatta dai militari della compagnia di Paderno Dugnano nei confronti di una società cooperativa operante nel settore dei, nell’ambito della quale è emerso il ...