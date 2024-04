Torre del Lago - in mostra ' Velocipedi e biciclette al tempo di Puccini'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024)del(Lucca), 27 aprile 2024 -delospiterà, giovedì 9 maggio, la partenza della sesta tappa del Giro d’Italia, una delle competizioni ciclistiche più famose al mondo; una tappa nel nome di Giacomo, nell’anno in cui si celebra il centenario della sua morte, che prende le mosse proprio dalla Villa sulle rive del, che per oltre vent’anni è stata residenza amatissima del Maestro. Per l’occasione la Fondazione Simonettaper Giacomo, in collaborazione con il museoAntiche – Collezione Privata A. & C. Azzini e con il patrocinio della Città di Viareggio e del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, proporrà la piccola ...