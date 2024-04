TNA | I GYV rimossi dalla pagina del roster causa debutto in AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 aprile 2024) Come già riportato sul nostro sito, i Grizzled Young Veterans debutteranno questa notte in AEW affrontando gli Acclaimed in un nuovo episodio di Collision. Dopo questa prima parte dell’anno vissuta in TNA, ora i GYV si preparano a questa nuova avventura e proprio per questo motivo sono stati da pocodelpresente sul sito ufficiale della Total NonStop Action Wrestling. Grizzled young veterans have been removed from the TNApage pic.twitter.com/oZZbS8KIfB— yellowbone (@The yellowbone) April 26, 2024