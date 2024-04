The Challengers | Zendaya rivela la reazione dei genitori al rapporto a tre

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 27 aprile 2024)ha raccontato ladei suoialle scene più hot suo ultimo film. L’attrice interpreta Tashi Donaldson e sebbene il film sia in gran parte incentrato sul tennis non mancano delle scene osé che raccontano le relazioni della protagonista con altri due ragazzi, Patrick e Art. Che sono interpretati rispettivamente da Josh O’Connor Mike Faist, che si è sottoposto a una dieta folle per il film. E tra queste scene sconce c’è anche quella di un bacio a tre tra loro. Sulladei suoial film diretto da Luca Guadagninoha detto a Entertainment Tonight: “È stato esilarante”, aggiungendo “Hanno tutti visto Euphoria, quindi non è il nostro primo rodeo o altro”. L’attrice ha continuato a raccontare: “È stato divertente ...