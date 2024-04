TFA sostegno IX ciclo - 35% posti per l’accesso senza selezione Docenti anche con 9 anni di servizio sostegno senza titolo

(Di sabato 27 aprile 2024) TFAanno accademico 2023/24: il MUR ha pubblicato due decreti che danno il via per definire gli accessi al percorso di specializzazione. 32. 317 ia disposizione per le varie Università, a breve i bandi. Icon tredisu posto dipossono richiedere l'accesso diretto sul 35% dei. L'articolo .

TFA sostegno IX ciclo : l'Università di Catania ha posto una scadenza molto ravvicinata per il bando riservato ai docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque, ai fini dell' accesso diretto per il 35% dei posti assegnati per grado di scuola. I risultati della procedura. ... Continua a leggere>>

Concorso scuola 2024, se non dovesse concludersi in tempo i posti verranno coperti da supplenti delle GPS - Già da aprile le prime convocazioni per le prove orali del concorso scuola 2024. Tuttavia i tempi, per vari motivi, potrebbero anche dilatarsi, creando qualche dubbio a proposito delle previste immiss ...

sostegno a scuola. Corso di formazione per la specializzazione - Sono ancora aperti i termini per accedere ai percorsi di formazione per il sostegno agli alunni con disabilità presso l'Università di Siena. Scadenza domande: 29 aprile.

