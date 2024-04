Terza Categoria Trionfo Monte Roberto | è in Seconda Categoria

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 27 aprile 2024) La vittoria contro il Maiolati Pianello per 0-2 nel derby vale la vittoria del campionato per la squadra di Catalano MAIOLATI SPONTINI, 27 aprile 2024 – Ilè in. La squadra di Catalano, infatti, battendo il Maiolati-Pianello per 0-2 nel derby della 25^ giornata si assicura la prima storica promozione della sua storia recente. Il gol promozione lo ha segnato al 23? Giuseppe Di Caterino, al 78’ ha raddoppiato Matteo Bianchi. Come in Milan-Inter di lunedì scorso, ilfesteggia il titolo davanti ai rivali di sempre. Un campionato quasi perfetto, che ha visto ilvincere 19 delle 25 partite del girone C, con 4 pareggi e 2 sole sconfitte. Nelle ultime giornate, gli uomini di Catalano ...