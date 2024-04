Terribile scontro tra scooter e furgone | 60enne pontino in ospedale in codice rosso

(Di sabato 27 aprile 2024) Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Un grave incidente stradale si è verificato oggi in tarda mattinata su strada Epitaffio, all’ingresso della città di Latina, vicino alla traversa via Monte Gennaro, nel quartiere Gionchetto. La Polizia Locale è prontamente intervenuta per effettuare i rilievi e gestire la viabilità in seguito a unotra une un maxiTmax Yamaha, guidato da un uomo di circa sessant’anni. Dinamica dell’Incidente Secondo le prime informazioni, ilstava uscendo da un’attività commerciale e si è immesso su via Epitaffio direzione Latina Scalo, incrociando in modo pericoloso la traiettoria del Tmax che procedeva verso il centro di Latina. L’impatto tra i due veicoli è stato violento, tanto che il motociclista,, è stato sbalzato per quasi trenta metri ...

Scontro di gioco con il compagno di squadra , impatto a dir poco terribile : il calciatore si trova attualmente ricoverato in ospedale Momenti di grande paura e di panico quelli che si sono verificati nel pomeriggio di ieri, domenica 20 aprile, nel corso di una gara di calcio valido per il ... Continua a leggere>>

Un’auto finisce sul muretto a secco, l’altra si ribalta dopo scontro nell’abitato - Doppio incidente nel giro di poche ore sulle strade salentine: il primo sulla Cutrofiano-Maglie con il coinvolgimento di una Fiat Punto; il secondo a Tricase con due mezzi che sono entrati in contatto ...

Continua a leggere>>

scontro tra due auto a Fondi: conducenti portati d’urgenza in ospedale - Un terribile schianto quello verificatosi questa notto a Fondi, in Via Capratica, dove due vetture si sono scontrate in maniera molto violente. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri d ...

Continua a leggere>>

scontro in allenamento, doppio infortunio terribile: finiscono in ospedale - Giorni di allenamento intenso per tutte le squadre in vista degli impegni del weekend. Anche le sessioni all’interno del centro sportivo, però, possono creare problemi agli allenatori, con infortuni ...

Continua a leggere>>