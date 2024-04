Terremoto - scossa ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 aprile 2024) Unadiha colpito i. Lasi è verificata intorno alle 5,40 di oggi, 27 aprile. Ilè stato avvertito. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha ancora comunicato la magnitudo. Secondo le risorse online che la calcolano ilsi è sviluppato in mare tra i 6 e i 12 chilometri dae la magnitudo sarebbe di 4.8. Isono da anni sotto il fenomeno del bradisismo. L’ultimo precedente risale al 14 aprile 2024: all’epoca la magnitudo fu di 3.7. Nel frattempo è stata definita l’area rossa per il fenomeno. Leggi: Documentario sui ...