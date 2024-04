Terremoto Napoli oggi - boato ai Campi Flegrei Persone in strada alle 5 44

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 – Stavolta la terra ha tremato più forte del solito a. Ancora unaiFlegri, stavolta di magnitudo 3.9, dove comunemente le scosse sono di bassa entità. La botta si è sentita in tutta la città,5.44: i napoletani sono stati svegliati nel sonno dale in alcune zone, come a Bacoli, si sono riversati in. L’epicentro è stato registrato dall’INGV (Istituto Nazinale di Geofisica e Vulcanologia) tra Bacoli e Pozzuoli, nel golfo di Pozzuoli. Monte di Procida, Quarto e Procida gli altri comuni più vicini, in linea d’aria. ? DATI #RIVISTI #Md 3.9 ore 05:44 IT del 27-04-2024 aProf= 3 Km #INGV 38381891 https://t.co/n9HooTFur1 — ...