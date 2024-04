Terremoto Campi Flegrei - scossa magnitudo 3 9 tra Bacoli e Pozzuoli

Un Terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito i Campi Flegrei questa mattina, intorno alle 5:44. La scossa è stata avvertita nitidamente anche a Napoli : momenti di Paura per gli abitanti, diverse persone sono scese in strada. A darne notizia è l'Ingv. Il sisma è avvenuto a 3 km di profondità. Non si ... Continua a leggere>>

terremoto campi Flegrei, il bradisismo allarma Pozzuoli: «È l'ira di Santo Mamozio. La statua torni in piazza» - Per comodità conviene cominciare dalla fine, se fine si può definire. Una parte di Pozzuoli ritiene (ma forse, per come lo esprime, sarebbe meglio usare “è ...

terremoto: una ventina di scosse superiori a magnitudo 2 dalla notte all’alba in Toscana. campi Flegrei: sisma 3,9 Epicentro nel Mugello - La più forte è stata la prima di magnitudo 3,1 alle 0,39. In altri tre casi la magnitudo è stata è stata di livello 3. Complessivamente fino alle 5,05 sono state diciassette le scosse di terremoto con ...

