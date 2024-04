Terremoto Campi Flegrei - lo scenario peggiore | Prepariamoci

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 27 aprile 2024) Social., lo. Isono una vasta area situata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della città di Napoli e del suo golfo. L’area è nota sin dall’antichità per la sua vivace attività vulcanica. È un antico supervulcano. Paura all’alba di oggi 27 Aprile 2024 per una nuova scossa dinella zona dei. La scossa didi magnitudo 3.9 è stata registrata alle 5.44 ed è la più intensa di una sciame che sta interessando da mesi l’area. ( dopo le foto) Leggi anche:fortissimo in Italia, gente in strada Leggi anche:di magnitudo 5.3: la zona colpita Leggi anche: ...