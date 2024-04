Terremoto a Napoli - Campi Flegrei senza pace | la terra trema ancora in un?alba di paura

Social. Terremoto Campi Flegrei , lo scenario peggiore . I Campi Flegrei sono una vasta area situata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della città di Napoli e del suo golfo. L’area è nota sin dall’antichità per la sua vivace attività vulcanica. È un antico supervulcano. Paura all’alba di oggi 27 Aprile ... Continua a leggere>>

Paura nel napoletano per la forte scossa di magnitudo 3.9 registrata nei Campi Flegrei a 4 km di Pozzuoli e a 3k di profondità alle 5.44 di questa mattina. Diverse le persone che si sono riversate spaventate in strada al momento del sisma. Non sono segnalati danni a persone o cose. "È la scossa di ...

