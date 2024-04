Terremoti - scossa 3 9 ai Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 aprile 2024) 7.00 Fortedi terremoto stamane nei. Il sisma ha avuto una magnitudo pari a 3.9, con epicentro in mare, nel golfo davanti Bacoli. Paura tra i residenti, alcuni dei quali sono scesi in strada. Ipocentro a una profondità di 3 km, riferisce l'Ingv. L'area è interessata da scosse bradisismiche da tempo. Dallo scorso giovedì sono state più di 50 le scosse registrate. Prevista a ottobre la grande esercitazione per l'evacuazione della popolazione a causa del rischio vulcanico.