Ternana-Ascoli oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di sabato 27 aprile 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Libero Liberati valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini di Roberto Breda hanno assolutamente bisogno di vincere in casa per alimentare le loro speranze di raggiungere la salvezza. La compagine marchigiana, dal suo canto, è quasi all’ultima spiaggia e ha assolutamente bisogni di vincere questo scontro diretto per lasciare la zona retrocessione. I padroni di casa sono reduci da due vittorie, due pareggi e una sconfitta, mentre gli ospiti arrivano da tre pareggi consecutivi e spera di ritrovare un successo che manca da cinque turni. La partita ...

