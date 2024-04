CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-JARRY (5° match dalle 11) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SONEGO 30-15 Doppio fallo (5°). 30-0 Riprende a scambiare da fondo Medvedev, che probabilmente si è accorto che c’è qualcosa che non va da Arnaldi. Sbaglia quest’ultimo di ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-JARRY (5° match dalle 11) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SONEGO 30-30 Rsponde sulla riga di dritto il russo . 30-15 servizio vincente! 15-15 Scambio molto divertente. Lo vince il russo dopo due ottimi passanti. 15-0 Non risponde ... Continua a leggere>>

Niente da fare per Matteo Arnaldi , che esce di scena al secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 . Il giocatore ligure ha ceduto in tre set al numero 4 del mondo Daniil Medvedev , che si è imposto con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 dopo due ore e un minuto di gioco. Grande prestazione nel primo ... Continua a leggere>>

ATP madrid 2024, arnaldi out: vince Medvedev in rimonta - ATP madrid 2024, arnaldi out: vince Medvedev in rimonta. – Giornata ricca di match con italiani protagonisti all’ATP di madrid 2024. Dopo il derby mattutino tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, ...

Continua a leggere>>

Tennis: Torneo madrid. arnaldi cede al secondo turno a Medvedev - Il sanremese, n.36 del mondo, si è arreso per 2-6 6-4 6-4 al campione russo madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) - Un anno dopo aver celebrato qui la ...

Continua a leggere>>

Atp madrid 2024, rivincita Nadal: batte De Minaur e avanza al terzo turno - Il maiorchino ha la meglio in 2 set. In questa giornata Sinner batte Sonego e arnaldi si arrende a Medvedev in 3 set ...

Continua a leggere>>