Tempesta d’amore anticipazioni dal 29 al 3 maggio | la sfida di Josie

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di sabato 27 aprile 2024) Sei pronto per immergerti nel mondo travolgente e avvincente di? Le prossime puntate, in onda su Rete4 dal 29 aprile al 32024, promettono di tenere incollati allo schermo tutti gli appassionati della soap opera tedesca. Ecco un’anteprima esclusiva delle trame che ci attendono. Il Paradiso delle Signore29-3: Adelaide smaschera Umberto?: il destino di Shirin Il destino di Shirin si fa sempre più incerto mentre lotta con coraggio e determinazione per affrontare la sua nuova realtà di non vedente. Gerry, con il cuore colmo di speranza, tenta di scrutare il futuro attraverso i sogni, ma la realtà si rivela implacabile. La giovane rischia di perdere non solo la vista, ...