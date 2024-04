Televisione in lutto - addio a Marla Adams | celebre il ruolo in Febbre d’amore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 aprile 2024)per il suodi Dina Abbott Mergeron nella soap opera di CBS ““, è deceduta giovedì a Los Angeles all’età di 85 anni, come confermato da Matt Kane, direttore dei media e dei talenti dello show.iniziò la sua carriera nel mondo delle soap opera nel 1968 in “Tempesta su Washington“, dove interpretò il personaggio di Belle Clemens fino al 1974. Successivamente, nel 1982, entrò a far parte di ““, vestendo i panni della matriarca della famiglia Abbott, Dina Abbott Mergeron, tornata a Genoa City per riconnettersi con la sua famiglia distante. Nel corso degli anni,apparve nella soap opera in modo intermittente, per poi rientrare stabilmente nel 2017. Fu ...