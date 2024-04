Tecno flop - le invenzioni che per ora non ci hanno cambiato la vita

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 aprile 2024) Dalle auto a guida autonoma ai visori per la realtà virtuale, passando per il «5G» , ma anche per certe attese di risparmio delle energie rinnovabili. Sono solo alcune delleche dovevano rivoluzionare il nostro modo di vivere. Per ora, invece, restano confinate in una dimensione tra fantasia e impraticabilità. Perché troppo costose, troppo complicate, semplicemente troppo... Per mesi cifrantumato i cabasisi, scriverebbe Andrea Camilleri, promettendo di cambiare il nostro lavoro, il nostro rapporto con gli altri, la nostra intera. «Nulla sarà come prima» martellavano le televisioni. «È la rivoluzione del decennio, che dico, del millennio» prevedevano gli esperti . E poi? E poi non sempre le novitàlogichemantenuto la parola. Alcune sì, come l’iPhone di Steve Jobs, ...