Superbike - passata la paura per Petrucci | Felice di essere vivo

(Di sabato 27 aprile 2024) Bologna, 27 aprile 2024 - Un volo di cinquanta metri con una moto da cross sulla pista di Cingoli, numerosi infortuni tra mandibola, clavicola e scapola. Lesioni importanti per Daniloche ha rischiato anche la vita ed è stato costretto ad un intervento chirurgico per risolvere alcune situazioni, ma ora il peggio è passato e il primo pensiero è tornare in moto. Saltato il gp di Assen, dove tra l’altro ha vinto gara 1 il suo sostituto Nicholas Spinelli, l’ex pilota Moto gp punta con decisione al gran premio d’Italia a Misano fissato per metà giugno, sfruttando questa lunga sosta di quasi due mesi del campionato: “Ho rischiato, ora punto a Misano” Spaventoso incidente per Danilodue settimane fa sulla pista da motocross di Cingoli e volo di 50 metri che ha messo a repentaglio ...