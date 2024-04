Suggerimenti via auricolare bluetooth al quiz per la patente | denunciato 49enne egiziano

(Di sabato 27 aprile 2024) Milano – Con unall’esame della. Per questo undi origini egiziane (residente nel Milanese e in regola con il permesso di soggiorno) è statoieri mattina a Milano. L’uomo è stato sorpreso a utilizzare il dispositivo, probabilmente collegato con un“gemello” in uso ad un suggeritore esterno alla Motorizzazione Civile. L'uomo era intento a compilare iper superare l'esame di teoria, quando l'esaminatore ha notato il suo atteggiamento insolito e, insospettito, ha chiamato il 112. Sul posto è giunta una volante della polizia di Stato. Una volta terminato l'esame, gli agenti hanno avvicinato il, che è stato perquisito e sul quale è stata trovata l'apparecchiatura. Portato in questura, è ...

