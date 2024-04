Strage di Altavilla Milicia - Carandente accusa Barreca | Ci ha sequestrati nella villett - aveva i demoni

spuntano gli appunti di Sabrina Fina , in carcere per la Strage di Altavilla Milicia : "Il demonio agisce sulla figlia di Giovanni Barreca", cosa scrive Continua a leggere>>

Strage di Altavilla Milicia, anche la figlia maggiore doveva morire. Ecco il motivo per il quale si sarebbe salvata Nuove indiscrezioni emergono nell’inchiesta sulla Strage di Altavilla Milicia, in cui morirono in quello che sarebbe un rito di purificazione, la moglie di Barreca, Antonella ...

Continua a leggere>>