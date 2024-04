Strage della diga - 4 periti per accertare le cause

(Di sabato 27 aprile 2024) Quattro superper la tragedia di Suviana. Dovranno eseguire, come chiede la Procura di Bologna, un "accertamento tecnico non ripetibile perla dinamica e ledel disastro e del grave infortunio sul lavoro, nonché le conseguenti eventuali responsabilità penali; essendovi pericolo di modificazioni dello stato dei luoghi e degli elementi utili per la ricostruzione degli eventi". L’inchiesta sull’esplosione nella centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi del 9 aprile, costato la vita a sette lavoratori e il ferimento di altri cinque (tre dei quali ancora ricoverati), muove i primi, concreti, passi. Gli esperti, che giureranno venerdì, sono due docenti dell’università di Bologna, l’ingegner Carlo Alberto Nucci, docente di Sistemi elettrici, e l’ingegner Vincenzo Parenti Castelli, professore emerito di ...

