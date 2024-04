Stojkovic | Vlahovic o Haaland? Più dura segnare in Italia che in Inghilterra

CT serbia: 'Vlahovic Felice alla Juventus. I 16 gol in A valgono i 20 di Haaland' - Il CT della serbia, stojkovic, parla così a La Gazzetta dello Sport. VLAHOVIC NON SORPRENDE - "No, perché conosco la forza di Dusan. Oltre ai gol, sempre fondamentali per un attaccante, mi piace il mo ...

Cioffi raddoppia, Samardzic e Pereyra insieme: Udinese con il doppio trequartista per la volata salvezza - UDINE. L’unico peccato è che non si possa ancora definire decisiva ai fini della salvezza, ma non c'è dubbio che sia la coppia di trequartisti composta da Roberto Pereyra e Lazar Samardzic, piazzata a ...

News Udinese | Nuovo ruolo per Samardzic: non sarà più una mezz’ala - Il centrocampista serbo sarà fondamentale per la lotta salvezza. Cioffi ha quindi varato un nuovo ruolo più congeniale a lui ...

