Squillace Greco fa ricorso Palla al Consiglio di Stato

(Di sabato 27 aprile 2024) FIRENZE Una partita ancora aperta. Si può riassumere così il braccio di ferro sulla nomina di Ettorea procuratore generale presso la corte d’appello di Firenze. Alla “vittoria“ al Tar del Lazio del collega e ’’rivale’’ Maurizio Romanelli - che dai giudici amministrativi ha ottenuto l’annullamento della delibera del Csm - ha subito replicato il procuratore generale toscano. In seguito al suo, ildiha sospeso "l’esecuzione e l’efficacia" della sentenza del Tar. La questioni sarà poi affrontata nel merito più avanti: l’udienza per la discussione della sospensiva è stata fissata il prossimo 14 maggio. I giudici amministrativi di appello hanno nel frattempo disposto la sospensione del provvedimento ritenendo che "nelle more della decisione collegiale sulla ...