Squalificato in Coppa Italia - Gasperini attacca Di Bello | Ha fatto disastri in Serie A e ora arbitra spesso in B

(Di sabato 27 aprile 2024) Zingonia. “Arriviamo dalla scottatura col Verona in casa, una partita che vincevamo 2-0 e sembrava avviata molto bene, poi finta in un pari e a questo punto del campionato due punti lasciati per strada sono pesanti. Non possiamo permettercelo: ora dobbiamo staccare quelli dietro e avvicinarsi a quelli davanti”. Così Gian Pieropresenta in conferenza stampa Atalanta-Empoli, valida per la 34ª giornata dellaA 2023/24, ennesimo punto chiave della corsa alla Champions League. Atalanta-Empoli,in conferenza Le situazioni di Scalvini e Kolasinac: “Oggi ci proviamo, ma ieri abbiamo avuto buoni riscontri. Scalvini ha lavorato in gruppo, Kolasinac potrebbe riuscirci già oggi. Abbiamo fiducia che entrambi ci siano”. L’innesto del bosniaco: “L’arrivo è stato provvidenziale, ha alzato il livello difensivo, è un giocatore ...

La quinta tappa della Coppa del Mondo di Short track a Dresda si chiude senza gioie per l’ Italia . Purtroppo anche nell’ultima giornata non è arrivato nessun squillo azzurro in una tre giorni sottotono rispetto alle aspettative iniziali. C’era sicuramente attesa per Pietro Sighel , ma l’altoatesino ... Continua a leggere>>

notte magica per l’ Atalanta che al Gewiss Stadium stende la Fiorentina con un netto 4-1 e stacca il pass per la finalissima di Coppa Italia che si giocherà il prossimo 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Juventus. Per la Dea si tratta della terza finale di Coppa Italia (la sesta nella ... Continua a leggere>>

GASPERINI, Mia squalifica in coppa L'arbitro ora è in B - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato oggi in conferenza stampa per analizzare la sfida contro l'Empoli in programma domani alle ore 18.00 al Gewiss Stadium di ...

Continua a leggere>>

coppa Italia, Locatelli e Scamacca out per la finale - Manuel Locatelli e Gianluca Scamacca salteranno per squalifica la finalissima di coppa Italia che, il prossimo 15 maggio all'Olimpico, vedrà Juventus ed Atalanta contendersi il trofeo.

Continua a leggere>>

coppa ITALIA - Juventus-Atalanta, assenti per squalifica Locatelli e Scamacca - Lo juventino Manuel Locatelli e l'atalantino Gianluca Scamacca non potranno scendere in campo nella finale di coppa Italia che le loro due squadre giocheranno allo stadio Olimpico di Roma mercoledi' 1 ...

Continua a leggere>>