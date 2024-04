Sponsor schiavisti L' ultima furia iconoclasta si accanisce contro il premio letterario

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 aprile 2024) Il Booker Prize, assegnato dal 1969 alla migliore opera di narrativa in lingua inglese, «deve cambiare nome per scindere il suo legame con la schiavitù». La richiesta arriva dal conduttore di Radio 1Xtra Richie Brave, che ha rivelato che il suo cognome legale è Booker: i suoi antenati nel XIX secolo furono ridotti in schiavitù in una piantagione di cotone da George e Josias Booker, i fondatori dell'azienda che poi haizzato originariamente il prestigiosoche ogni anno si assegna a Londra. «Spero che il Booker Prize inizi a porsi delle domande sul nome», ha dichiarato Richie Brave al quotidiano londinese «The Guardian». «Quel nome ci è stato imposto. Come organizzazione, si può scegliere di cambiare il proprio nome in qualcosa di diverso. Personalmente non vorrei mantenere un nome associato a questo». ...