Sophia Bush racconta il suo coming out | Ora finalmente riesco a respirare

(Di sabato 27 aprile 2024)ha ottenuto la popolarità grazie al ruolo di Brooke Davis in One Three Hill, serie Tv dove ha avuto modo di conoscere e innamorarsi di Chad Michael Murray, che è poi diventato suo marito. Quel matrimonio è durato però solo pochi mesi, anche se non l’ha portata a smettere di credere nell’amore, al punto tale da sposarsi una seconda volta con Grant Hughes, altra unione finita male. Quelle due relazioni l’avevano spinta addirittura a pensare di non essere in grado di avere un rapporto duraturo, anche se in realtà ha scoperto che la realtà era un’altra. Almeno in un primo momento lei ha però fatto il possibile affinché quelle unioni funzionassero: “Nell’aprile del 2022 ero davvero sull’orlo di dire basta e mettere fine al mio matrimonio – ha detto in un’intervista a Glamour – Però, invece di scappare, ho raddoppiato i miei sforzi di apparire ...