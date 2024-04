Sommer l’acchiappa-scudetti! In un dato è il migliore in Italia ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 aprile 2024)sta vivendo una seconda giovinezza. Dopo la Bundesliga a maggio 2023, ora lo Scudetto con l’Inter. Il portiere svizzero è una garanzia assoluta. IS MAGIC ? Yannin nemmeno un anno si è già portata a casa due: a maggio 2023 alzava al cielo la sua prima Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco, e lunedì 22 aprile 2024 la Serie A con quella dell’Inter. Il 35enne di Morges sta vivendo una seconda giovinezza e non ha assolutamente voglia di fermarsi. Ripercorrendo un po’ la sua carriera, scrive il Corriere dello Sport,ha vinto parecchio anche in Svizzera con la maglia del Basilea dove ha portato a casa quattro campionati e una coppa nazionale. Durante la sua militanza invece al Borussia Monchegladbach non è riuscito ad alzare neanche un trofeo, lasciando intravedere comunque le sue qualità ...