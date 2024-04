Solo un giocatore dell’Inter non ha subito festeggiato lo scudetto: era a consolare quelli del milan - Nicolò Barella si è reso protagonista di un bel gesto dopo la fine del derby contro il milan e la vittoria matematica dello scudetto contro l'Inter ...

Verso Juventus-milan, Pioli se la gioca con Musah in difesa, anche Allegri sorprende - I rossoneri in emergenza difensiva e col morale sotto i tacchi provano a risollevarsi sul campo dei bianconeri terzi in classifica. Ci siamo quasi, stasera alle 18 sarà tempo di Juventus-milan: i ross ...

