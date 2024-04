SOCIAL – Milan - la Curva Sud contesta | la pazienza è finita Il comunicato

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Sta per concludersi un anno avaro di soddisfazioni per il Milan che, con ogni probabilità, a fine anno dirà addio a Stefano Pioli. É già partito il toto-allenatori e uno dei nomi più caldi per la futura panchina rossonera è quella di Julen Lopetegui, ex portiere ed ...

Continua a leggere>>