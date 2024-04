Siria - il paese strappato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 aprile 2024) È al centro delle tensioni tra Israele e Iran, che si scontrano anche entro i suoi confini. Ma lo Stato mediorientale è già martoriato dalla guerra civile, da un’economia al collasso, dalla prepotenza di interessi stranieri. E ora funziona anche da «hub» per una micidiale droga. La? Ormai è una no man’s land, una terra di nessuno probabilmente senza futuro». La sentenza tranchant è di quelle che non si scordano. E proviene da fonti autorevoli del governo israeliano, preoccupate tanto dalle milizie sciite filo-iraniane che bombardano il loro territorio su ordine di Teheran, quanto dalla grave flessione economica che ha depresso l’intera regione in seguito alla guerra civile. Ancor prima che la minaccia militare, infatti, secondo gli stessi economisti mediorientali il fatto che lasia uno «Stato fallito» non solo impedisce qualsivoglia ...