Sinner stravince il derby a Madrid | 6-0 - 6-3 a Sonego

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 aprile 2024) AGI - Tutto facile per Janniknel secondo turno dell'Atp 1000 dicontro Lorenzo: il numero due del mondo si è imposto con un netto 6-0, 6-3, in un'ora e 10. Per l'altoatestino è il tredicesimoitaliano consecutivo che lo vede vittorioso nel circuito Atp. Al terzo turnotroverà uno tra il russo Pavel Kotov e l'australiano Jordan Thompson.