Sinner-Sonego oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

(Di sabato 27 aprile 2024) Jannikaffronterà Lorenzonel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Va a caccia della quinta vittoria in altrettanti precedenti il numero uno d’Italia, che lo scorso anno ha sempre sconfitto il connazionale e amico e proverà a farlo anche su un’altra superficie. Se, testa di serie numero uno, ha beneficiato di un bye ed è quindi atteso al debutto,ha invece già giocato e vinto un match, piegando in due set l’esperto Gasquet. Jannik partirà ampiamente favorito secondo i bookmakers e c’è grande curiosità per rivederlo in campo dopo Monte-Carlo, torneo finito con grande amarezza. Il derby italiano mette in palio un posto al terzo turno contro ...