Sinner-Sonego all’Atp di Madrid - risultato in diretta

Un nuovo derby azzurro attende Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. La coppia tennistica che ha dato un contributo importantissimo per conquistare la Coppa Davis 2023 si trova nuovamente a sfidarsi in singolare. I due amici si confronteranno sabato 27 aprile nel secondo turno dell'Atp Masters 1000 ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MEDVEDEV (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-JARRY (4° MATCH DALLE 11.00) 11:54 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Sonego . Appena concluso il primo set della sfida femminile tra Iga ... Continua a leggere>>

derby italiano a Madrid . Comincia oggi l'avventura di Jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di... Continua a leggere>>

ATP Master 1000 madrid, in campo sinner-sonego: derby tra amici - Jannik Sinner affronta Lorenzo Sonego per accedere al secondo turno del torneo. L’incontro sul campo Manolo Santana ...

Continua a leggere>>

sinner-sonego, a che ora si gioca e dove vedere in tv e streaming il derby italiano a madrid - Derby italiano a madrid. Comincia oggi l'avventura di Jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di doppio ...

Continua a leggere>>

Sinner – Sonego in diretta all’Atp di madrid: in palio il terzo turno del Masters 1000 - Al Masters 1000 di madrid entra in scena il numero due del mondo. Jannik Sinner, al secondo turno del torneo, sfida nel derby italiano l’amico Lorenzo Sonego. Il piemontese, al primo turno, ha avuto ...

Continua a leggere>>